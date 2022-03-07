Тіна Кароль після початку війни в Україні твердо відстоює свою позицію, висловлюється в адресу російського уряду і намагається підтримати країну і жителів, які борються з окупантами на своїй землі, повідомляє Politeka.net. Також Твань останнім часом припинила розповідати про будні, як це було раніше.
Цього разу артистка згадала, яким було її життя за кілька днів до початку війни і як вона виглядала в ефектній дорогій червоній сукні з декольте.
Зараз зірка виглядає інакше і не намагається виглядати гордовито і яскраво в дорогих сукнях.
"Це була остання сукня і зйомка перед війною. За нами правда!"- пише Кароль.
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Раніше артистка в сльозах звернулася до народу і висловила слова підтримки.
"Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, хто чує. Росіяни, такого не повинно бути!",- завила артистка тоді.
28 Лютого Тіна Кароль висловилася про те, що відбувається в Києві, опублікувавши кадр з відео, на якому показано вибух після попадання балістичною ракетою Іскандер по Києву.
"Будь ласка, всі, хто дивиться мене-поширіть інформацію! Я хочу закликати всіх вас! Будь ласка, бережіть себе в ці два дні, я пишаюся нашими чоловіками. Дівчата, жінки, не виходьте нікуди.
Зрозумійте, ви не заслужили бути в такому ізольованому світі! Ми вистоїмо, ми сміливі, але ми будемо відкриті! Я хочу звернутися до всіх, що чує. Росіяни, такого не повинно бути!» - у сльозах записала відеозвернення Кароль.
Нагадавши, окупанти зазнали важкого удару і вдалися до крайнощів
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль не змогла стримати сліз, звертаючись до українців
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