Телеведуча Алла Мазур, зірка 1+1, розповіла, де зараз знаходиться і чому не працює в ефірі.

Як пише Politeka.net, Алла Мазур є успішною українською телеведучою і зіркою 1 + 1. Зірка, як і інші знаменитості України, підтримує боротьбу українців проти російських окупантів. На новому відео в Instagram телеведуча розповіла, де зараз знаходиться і чому не в ефірі.

"Друзі, я Алла Мазур і я в Україні. Відвозила сина в село до подруги і вже 12-й день серце моє рветься на шматки...",- сказала Мазур на початку свого монологу.

"Ви запитували, чи я в Україні? Так, в Україні. Чому не в ефірі? Тут про це. А також про те, що кожен з нас може зробити для оборони навіть у важких обставинах. Ми вже довели собі, якою монолітною силою можемо бути.

І ми переможемо!

Слава Україні! Смерть ворогам!",- написала Алла.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Слава Україні! Героям слава! Перемога за нами! Хай береже Господь кожного з нас", " ми вистоїмо. Перемогти. Будемо жити в Україні і будемо розвивати її. Героям слава", "ми не повинні бігти, повинні бути тилом і допомагати один одному", " ви уособлення новин в Україні, особисто для мене! Головне, що з Вами все добре, ми переможемо!!!!".

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