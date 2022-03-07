Телеведущая Алла Мазур, звезда 1+1, рассказала, где сейчас находится и почему не работает в эфире.

Как пишет Politeka.net, Алла Мазур является успешной украинской телеведущей и звездой 1+1. Звезда, как и другие знаменитости Украины, поддерживает борьбу украинцев против российских оккупантов. На новом видео в Инстаграм телеведущая рассказала, где сейчас находится и почему не в эфире.

"Друзья, я Алла Мазур и я в Украине. Отвозила сына в село к подруге и уже 12-й день сердце мое рвется на куски...", - сказала Мазур в начале своего монолога.

"Вы спрашивали, я ли в Украине? Да, в Украине. Почему не в эфире? Здесь об этом. А также о том, что каждый из нас может сделать для обороны даже в тяжелых обстоятельствах. Мы уже доказали себе, какой монолитной силой можем быть.

И мы победим!

Слава Украине! Смерть врагам!", - написала Алла.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Слава Украине! Героям слава! Победа за нами! Да хранит Господь каждого из нас", "Мы выстоим. Победим. Будем жить в Украине и будем развивать ее. Героям слава", "Мы не должны бежать, должны быть тылом и помогать друг другу", "Вы олицетворение новостей в Украине, лично для меня! Главное, что с Вами все хорошо, мы победим!!!!".

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