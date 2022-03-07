Як пише Politeka.net, українці 12-ту добу тримають оборону, захищаючи Україну від російських окупантів, які за наказом Володимира Путіна вторглися 24 лютого. Українські зірки активно підтримують українців у боротьбі, підбадьорюючи у своїх блогах. Оля Полякова опублікувала відео, в якому разом з Дзідзьо, Віталієм Козловським та іншими зірками прочитали вірші.

"Україно, за тебе б'ються мільйони сердець. Ти встоїш і переможеш. Все буде Україна!",- написала Полякова.

Фанати, включаючи Ольгу Сумську і Цибульську, подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Все Буде Добре", " вперше бачу вашу дочку усміхненою!!!", "Наша рідна країна", "Моя рідненька Україна", "безсмертна моя Україна", "Аж мурашки по шкірі"

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