Как пишет Politeka.net, украинцы 12-е сутки держат оборону, защищая Украину от российских оккупантов, которые по приказу Владимира Путина вторглись 24 февраля. Украинские звезды активно поддерживают украинцев в борьбе, подбадривая в своих блогах. Оля Полякова опубликовала видео, в котором вместе с Дзидзьо, Виталием Козловским и другими звездами прочитали стихи.

"Украина, за тебя дерутся миллионы сердец. Ты устоишь и победишь. Все будет Украина!", - написала Полякова.

Фанаты, включая Ольгу Сумскую и Цибульскую, посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Все будет хорошо", "Впервые вижу вашу дочь улыбающейся!!!", "Наша родная страна", "Моя родненькая Украина", "Бессмертная моя Украина", "Аж мурашки по коже"

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