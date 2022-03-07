Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук, дооторий є солістом гурту" Океан Ельзи", вирішив захищати Україну і також став частиною тероборони, а також був помічений у Львові.

"Офіцер запасу, музикант і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук вступив до лав територіальної оборони Львівщини», - було сказано в повідомленні раніше.

"Дивіться моє інтерв'ю в ранкових новинах CNN з України. Пояснено, чому "безпольотна зона" над Україною може зменшити, а не збільшити небезпеку Третьої світової війни» - поділився думками в інтерв'ю Вакарчук.

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"Вже не чіпає; Святослав, спасибі❤; Я-росіянин і мені соромно за те, що відбувається. Україно, прости...; Неймовірний!; Наша велика нація. Спасибі, Святослав!!! Слава Україні!!!; Ви безмежна людина, як кожен українець сьогодні! Пишаюся нашими людьми! 💙 💛 ; Святослав ви молодець, все буде добре!; Слава Україні !!!! ❤ ; Київ чекає на тебе; як президент Росії Путін може просто сидіти і дивитися?».

Раніше ми писали, Юрій Горбунов є успішним українським телеведучим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. Юрій в Instagram опублікував картинку, на якій показав, заради чого варто жити українцям.

На зображенні можна побачити надгробну плиту з президентом Росії і датами "1952 - 2022".

"Є речі, заради яких варто жити. Слава Україні", - написав Юрій у публікації.

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