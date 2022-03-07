Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук, который является солистом группы "Океан Эльзы", решил защищать Украину и также стал частью теробороны, а также был замечен во Львове.

«Офицер запаса, музыкант и лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вступил в ряды территориальной обороны Львовщины», - было сказано в сообщении ранее.

«Смотрите мое интервью в утренних новостях CNN из Украины. Объяснено, почему «бесполетная зона» над Украиной может уменьшить, а не увеличить опасность Третьей мировой войны» - поделился мыслями в интервью Вакарчук.

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«Уже не трогает; Святослав, спасибо❤; Я-русский и мне стыдно за то, что происходит. Украина, прости...; Невероятный!; Наша великая нация. Спасибо, Святослав!!! Слава Украине!!!; Вы безграничный человек, как каждый украинец сегодня! Горжусь нашими людьми! 💙💛; Святослав Вы молодец, все будет хорошо!; Слава Украине !!!! ❤; Киев ждет тебя; Как президент России Путин может просто сидеть и смотреть?».

Ранее мы писали, Юрий Горбунов является успешным украинским телеведущим. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Юрий в Инстаграм опубликовал картинку, на котором показал, ради чего стоит жить украинцам.

На картинке можно увидеть надгробную плиту с президентом России и датами "1952 - 2022".

"Есть вещи, ради которых стоит жить. Слава Украине", - написал Юрий в публикации.

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