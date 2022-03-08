Прикордонники затримали їх на кордоні з Молдовою.

В понеділок, 7 березня, на ділянці україно-молдовського кордону в Могилів-Подільському затримали українців, які намагалися незаконно втекти з країни. Про це повідомляє УП з посиланням на джерело у прикордонній службі.

Зазначається, що прикордонники затримали групу з дев’яти осіб, серед яких вісім громадян України призовного віку та "поводир" - громадянин Молдови, які на човні намагалися переправитися до сусідньої країни.

Серед затриманих син співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко та внук артистки Анатолій.

Всіх осіб затримано. Зазначається, що чоловіки намагалися втекти з країни, щоб не захищати її.

У телеграм-каналі інтернет-газети "Страна" опублікували фото документів.

Нагадаємо, співачка Софія Ротару на 5-й день війни заявила, що вона в Києві і молиться за мир в Україні і за наших захисників.

"Незалежність і Свобода коштує дорого – це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей та руйнували міста України. Ці факти розривають моє серце на шматки! Я у Києві! Молюся за наших захисників та МИР в УКРАЇНІ! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо по всій Україні точаться жорстокі бої. Сил нам усім та Миру!", - зазначила Ротару.

Нагадаємо, племінниця Ротару емоційно звернулася до громадян, показавши кадри нападу РФ: "Україно, тримайся!!!"

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