Як пише Politeka.net, співачка Джамала активно підтримує свою країну, збирає гроші для допомоги українцям і висловлює свою позицію в Instagram. Також артистка звертається до громадян України, закликаючи їх бути сильними.

"Друзі зараз дуже важливо, щоб ми були максимально сильними, терплячими і люблячими. Я знаю, важко зберігати спокій. Російська пропаганда буде намагатися максимально нас розгойдати, щоб розділити.

Ми всі пам'ятаємо притчу про віника. По одній Соломці нас легко зломити. А разом-ніколи. Разом ми сильні. Немає західної, східної чи центральної. Є зараз єдина Україна, єдина у всьому-це наш дім! Наша мова, наша культура, наша історія. Є Україна і ми захищаємо її разом.

І коли хочеться розлютитися. Коли хочеться посперечатися з рядом. Батьки, діти, друзі і т.д., втомлені і, можливо, щось роблять не так. Не зривайтеся на них! Це неправильний напрямок злості. Закрийте очі, зробіть вдих/видих і направте свою агресію в напрямок російського»царя". Відправте корабель якнайдалі.

Не втомлюйтеся дякувати всім, хто поруч. Нашим військам, територіальній обороні, волонтерам, політикам, артистам, які роблять все, щоб зберегти нашу країну. Давайте поважаємо один одного!

Нам всім доведеться будувати і прибирати наші міста після перемоги. Це як бути справжнім подружжям, це як стати батьками один раз на все життя. Слава Україні! Героям Слава!🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - висловитися Джамала.

Зазначимо, популярний український хореограф, багаторазовий учасник шоу "Танців з зірками" Дмитро Дікусар опублікував на своїй сторінці в Instagram миле відео, а в підписі до нього звернувся до своїх шанувальників.

У короткому ролику Дмитро можна побачити у військовій формі, він мило посміхається в камеру, роблячи танцювальне"па". А ось у підписі до публікації танцюрист висловився, що думає про те, що відбувається в країні, звернувшись і до українців, і до окупантів.

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