Як пише Politeka.net, співачка Джамала активно підтримує свою країну, збирає гроші для допомоги українцям і висловлює свою позицію в Instagram. Також артистка звертається до громадян України, закликаючи їх бути сильними.
"Друзі зараз дуже важливо, щоб ми були максимально сильними, терплячими і люблячими. Я знаю, важко зберігати спокій. Російська пропаганда буде намагатися максимально нас розгойдати, щоб розділити.
Ми всі пам'ятаємо притчу про віника. По одній Соломці нас легко зломити. А разом-ніколи. Разом ми сильні. Немає західної, східної чи центральної. Є зараз єдина Україна, єдина у всьому-це наш дім! Наша мова, наша культура, наша історія. Є Україна і ми захищаємо її разом.
І коли хочеться розлютитися. Коли хочеться посперечатися з рядом. Батьки, діти, друзі і т.д., втомлені і, можливо, щось роблять не так. Не зривайтеся на них! Це неправильний напрямок злості. Закрийте очі, зробіть вдих/видих і направте свою агресію в напрямок російського»царя". Відправте корабель якнайдалі.
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Не втомлюйтеся дякувати всім, хто поруч. Нашим військам, територіальній обороні, волонтерам, політикам, артистам, які роблять все, щоб зберегти нашу країну. Давайте поважаємо один одного!
Нам всім доведеться будувати і прибирати наші міста після перемоги. Це як бути справжнім подружжям, це як стати батьками один раз на все життя. Слава Україні! Героям Слава!🇺🇦🇺🇦🇺🇦» - висловитися Джамала.
Зазначимо, популярний український хореограф, багаторазовий учасник шоу "Танців з зірками" Дмитро Дікусар опублікував на своїй сторінці в Instagram миле відео, а в підписі до нього звернувся до своїх шанувальників.
У короткому ролику Дмитро можна побачити у військовій формі, він мило посміхається в камеру, роблячи танцювальне"па". А ось у підписі до публікації танцюрист висловився, що думає про те, що відбувається в країні, звернувшись і до українців, і до окупантів.
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