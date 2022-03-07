Як повідомляє Politeka.net, в Instagram відома українська співачка, фронтвумен рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна разом з іншими колегами вирішила зробити спеціальне звернення до Путіна, закликавши того зупинити вбивства невинних громадян України. Зазначимо, 24-го лютого війська РФ вторглися в Україну і тепер знищують міста.
Юлія розповіла разом з багатьма колегами, в тому числі з Юрієм Горбуновим, Дзідзьо, Поляковою, Джамалою і багатьма іншими, що зараз складна обстановка в країні і Путіну треба припинити безумство, яке він почав.
Заклик зірок підтримали і шанувальники:
"Слава Україні! 🇺 🇦 Героям Слава!; Путін, досить вбивати!; це треба говорити; спасибі Вам за допомогу і підтримку України все буде Україна 😍; Путін, досить вбивати!; Покласти край розправі з Путіним; всім треба підтримка, спасибі, що не здаєтеся».
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Окупанти беруть у заручники жінок та дітей: в Генштабі розповіли про нові злочини ворога
Український актор і боєць тероборони поліг під Києвом, з'явилися подробиці: "Відомий за ролями у фільмах..."
Хакери відключили Росію від своїх супутників: контролю більше немає
3-річна Ліза загубилася під Києвом, шукають батьків: "Можливо, хтось впізнає"
Як відомо, російські війська вторглися в Україну і обстрілюють не тільки стратегічні об'єкти. У мережі журналісти, блогери і жителі показують наслідки обстрілів по мирних громадян.
Юлія також висловилася:
"Спальний район Києва, мирні жителі. Спасибі всім, хто вийшов вчора на мітинги! Самоудаліться будь ласка всі, хто пише " де ви були 8 років тому!». Ми були на своїй землі! А російські війська обстрілювали щодня нашу бабусю в Горлівці. Як же багатьом промили мозок за ці роки. Припиніть дивитися російське ТБ. Там немає правди " - пише Юлія.
Нагадавши, В Україні запустять "національний роумінг": що це означає Для абонентів.
Як повідомляла Politeka, "Розгублені і маленькі": вибитих з аеропорту Миколаєва окупантів тепер збирають по кущах.
Також Politeka писала, що Знищена ворожа колона з паливом, відео: "Чим далі вони заходять углиб, тим більше втрат".