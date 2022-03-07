Як повідомляє Politeka.net, в Instagram відома українська співачка, фронтвумен рок-гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна разом з іншими колегами вирішила зробити спеціальне звернення до Путіна, закликавши того зупинити вбивства невинних громадян України. Зазначимо, 24-го лютого війська РФ вторглися в Україну і тепер знищують міста.

Юлія розповіла разом з багатьма колегами, в тому числі з Юрієм Горбуновим, Дзідзьо, Поляковою, Джамалою і багатьма іншими, що зараз складна обстановка в країні і Путіну треба припинити безумство, яке він почав.

Заклик зірок підтримали і шанувальники:

"Слава Україні! 🇺 🇦 Героям Слава!; Путін, досить вбивати!; це треба говорити; спасибі Вам за допомогу і підтримку України все буде Україна 😍; Путін, досить вбивати!; Покласти край розправі з Путіним; всім треба підтримка, спасибі, що не здаєтеся».

Як відомо, російські війська вторглися в Україну і обстрілюють не тільки стратегічні об'єкти. У мережі журналісти, блогери і жителі показують наслідки обстрілів по мирних громадян.

Юлія також висловилася:

"Спальний район Києва, мирні жителі. Спасибі всім, хто вийшов вчора на мітинги! Самоудаліться будь ласка всі, хто пише " де ви були 8 років тому!». Ми були на своїй землі! А російські війська обстрілювали щодня нашу бабусю в Горлівці. Як же багатьом промили мозок за ці роки. Припиніть дивитися російське ТБ. Там немає правди " - пише Юлія.

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