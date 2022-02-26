Родичка Софії Ротару вирішила висловитися на підтримку своєї країни і висловила свої почуття перед людьми.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram Українська екс-співачка Соня Кей( Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної виконавиці Софії Ротару, вирішила підтримати свою країну. Зараз завершується третій день з моменту вторгнення РФ в Україну, дівчина не може мовчати.

"Рідна моя, Тримайся!!! Ми незалежні, сильні і об'єднані, як ніколи!! Найкраща!! Україно!! 🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦 » - пише під кадрами Соня. Також вона представила різні моменти, що відбулися за останні дні, обстріл Києва, обстріли вночі по житлових кварталах та інше.

У мережі не змогли пройти повз:

"Слава Україні! ❤ ️ ; Разом до кінця! Героям слава! Хлопцям уклін до землі!; Слава Нації!; Будь-яка війна закінчується! Ми з вами!🇺🇦🙏🇷🇺❤️; 🙏🏻 Нехай наша Україна тримається вона сильна... Господи Боже допоможи нам усім.... 🙏 🏻 😭 Нехай в Україні буде спокій.... Україна Тримайся ти сильна.... Боже скільки сліз... Паніка... Страх... Це просто жах; Слава Україні💛 💙. Героям-Слава. 🙏 ; Слава Україні!🇬 🇪 🇺 🇦 ❤ ️ 💛 Весь світ з вами! Все обов'язково буде добре!».

Також раніше в Instagram заплакана Лілія Ребрик звернулася до своїх шанувальників, а також подякувала українським військовим за захист.

"Далі просто не можу говорити, немає сил... але є СИЛА духу!! Ми знаємо, що є любов і гідність. Ми не самі! Ми один у одного. МИ-УКРАЇНЦІ! Наші хлопці, Збройні Сили України, спасибі, що робите все можливе і неможливе, щоб повернути країні мир і спокій. Ми з ВАМИ! Ми сильні разом!!! Разом з Україною!» ,- зазначила зірка і розплакалася.

Нагадаємо, що Могилевська підбадьорила українців, давши кілька слушних порад: "хлопці, це важливо!".

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