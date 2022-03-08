В понедельник, 7 марта, на участке украино-молдавской границы в Могилев-Подольском задержали украинцев, которые пытались незаконно сбежать из страны. Об этом сообщает УП со ссылкой на источник в пограничной службе.
Отмечается, что пограничники задержали группу из девяти человек, среди которых восемь граждан Украины призывного возраста и "поводырь" - гражданин Молдовы, которые на лодке пытались переправиться в соседнюю страну.
Среди задержанных сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко и внук артистки Анатолий.
Все лица задержаны. Отмечается, что мужчины пытались бежать из страны, чтобы не защищать ее.
В телеграм-канале интернет-газеты "Страна" опубликовали фото документов.
Напомним, певица София Ротару на 5-й день войны заявила, что она в Киеве и молится за мир в Украине и за наших защитников.
"Независимость и Свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на куски! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в Украине! Пишу этот текст и так, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои. Сил нам всем и мира!",- отметила Ротару.
Напомним, племянница Ротару эмоционально обратилась к гражданам, показав кадры нападения РФ: "Украина, держись!!!"
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