Російський актор Олексій Панін став на захист України після вторгнення російських військ і закликав росіян не мовчати, а виходити на протести. Відповідний пост він опублікував на особистій сторінці в Instagram.

Актор розповів, що в момент, коли він записував відеозвернення, до нього підійшла подружня пара з Англії. Почувши його російську мову, вони поцікавилися, на що той відповів:"Ні, я росіянин".

"Мені було так незручно, але вони виявилися офігенні люди. Кажуть, ми знаємо російських людей, ми були в Петербурзі. У мене погана англійська, але ми один одного зрозуміли. Вони не вважають, що росіяни в усьому винні, вони розуміють, що росіяни це не Путін. І ми зобов'язані донести це до всього світу", – сказав актор.

Також він нагадав про заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія нібито ніколи не розв'язувала воєн.

"Що за брехня? Росія розв'язала дуже багато воєн і можна навіть далеко не копатися в історії, а згадати вторгнення до Фінляндії. Це не секрет. Це доведено і визнано всіма іншими країнами світу. Я хочу нагадати, що під час Другої світової війни Росія увійшла в історію не як країна, яка протистояла Гітлеру, а як союзник Гітлера і разом з ним роздерибанила Польщу", - зазначив актор.

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