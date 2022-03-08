Российский актер Алексей Панин встал на защиту Украины после вторжения российских войск и призвал россиян не молчать, а выходить на протесты. Соответствующий пост он опубликовал на личной странице в Instagram.

Актер рассказал, что в момент, когда он записывал видеообращение, к нему подошла супружеская пара из Англии. Услышав его русскую речь, они поинтересовались Алексей Панин украинец ли, на что тот ответил: "Нет, я русский".

"Мне было так неудобно, но они оказались офигенные люди. Говорят, мы знаем русских людей, мы были в Петербурге. У меня плохой английский, но мы друг друга поняли. Они не считают, что русские во всем виноваты, они понимают, что русские это не Путин. И мы обязаны донести это до всего мира", – сказал актер.

Также он напомнил о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Россия якобы никогда не развязывала войн.

"Что за ложь? Россия развязала очень много войн и можно даже далеко не копаться в истории, а вспомнить вторжение в Финляндию. Это не секрет. Это доказано и признано всеми другими странами мира. Я хочу напомнить, что во время Второй мировой войны Россия вошла в историю не как страна, которая противостояла Гитлеру, а как союзник Гитлера и вместе с ним раздерибанила Польшу", - отметил актер.

Напомним, Ярмоленко прошелся по молчаливой позиции российских футболистов.

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