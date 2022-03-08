Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк 8 березня звернувся до чоловіків, які ухиляються від служби під час війни.

Як пише Politeka.net, популярний український музикант, фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вже з перших днів війни поповнив лави територіальної оборони Києва. Як і іншим українцям, артисту видали зброю для патрулювання вулиць столиці та захисту мирних громадян від російських окупантів.

У своєму Instagram Андрій час від часу виходить на зв'язок з шанувальниками, і ось тепер, 8 березня, він опублікував кадр і підколів деяких чоловіків. У Міжнародний жіночий день озброєний музикант жартівливо привітав зі святом тих, хто під час війни ухиляється від служби в ЗСУ або територіальній обороні.

"Всіх уклоністів призовного віку щиро вітаю зі святом", - підписав фотографію в Instagram-сторіс Хливнюк.

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