Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк 8 марта обратился к мужчинам, которые уклоняются от службы во время войны.

Как пишет Politeka.net, популярный украинский музыкант, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк уже с первых дней войны пополнил ряды территориальной обороны Киева. Как и другим украинцам, артисту выдали оружие для патрулирования улиц столицы и защиты мирных граждан от российских оккупантов.

В своем Instagram Андрей время от времени выходит на связь с поклонниками, и вот теперь, 8 марта, он опубликовал кадр и подколол некоторых мужчин. В Международный женский день вооруженный музыкант шутливо поздравил с праздником тех, кто во время войны уклоняется от службы в ЗСУ или территориальной обороне.

"Всех уклонистов призывного возраста искренне поздравляю с праздником", - подписал фотографию в Instagram-сторис Хлывнюк.

Напомним, В семью экс-футболиста «Шахтера» пришло горе: жизнь оборвалась под Харьковом.

Как сообщала Politeka, Олег Винник нашел важные слова для украинок: "Праздник не забрать!".

Также Politeka писала, что Боклан обратился к российским военным: "Ничего не забудем, ничего вам не простим".