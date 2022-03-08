Як пише Politeka.net, українці 14-ту добу захищають свої землі від російських окупантів. Володимир Путін віддав наказ про наступ своїх військ ще 24-го лютого. Співачка Наталія Могилевська, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі за незалежність. Зірка цього разу вирішила у своєму Instagram показати, як українські захисники привітали її з 8-м Березня.

"Сьогодні на блокпосту наші бійці подарували мені тюльпан і пляшку соняшникової олії. Не пам'ятаю, коли я була так схвильована, така щаслива... я плакала від щастя і подяки, від щастя і гордості. Я люблю вас, наші хлопці, я люблю вас, наші рідні.

Дівчатка, мої дорогі! Світ всім нам, хороші новини і перемоги! Все буде-Україна!",- написала Наталя.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Величезне спасибі!!! І взаємно!!!!", "Наталя, і вам спасибі за підтримку і допомогу! З 8 березня!", "А сьогодні мені подарували тюльпани, серед яких сині і жовті".

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