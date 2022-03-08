Как пишет Politeka.net, украинцы 14-е сутки защищают свои земли от российских оккупантов. Владимир Путин отдал приказ о наступлении своих войск еще 24-го февраля. Певица Наталья Могилевская, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе за независимость. Звезда в этот раз решила в своем Инстаграм показать, как украинские защитники поздравили ее с 8-м марта.

"Сегодня на блокпосте наши бойцы подарили мне тюльпан и бутылку подсолнечного масла. Не помню, когда я была так взволнована, так счастлива… Я плакала от счастья и благодарности, от счастья и гордости. Я люблю вас, наши ребята, я люблю вас, наши родные.

Девочки, мои дорогие! Мир всем нам, хорошие новости и победы! Все будет - Украина!", - написала Наталья.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Огромное спасибо!!! И взаимно!!!!", "Наталья, и вам спасибо за поддержку и помощь! С 8 марта!", "А сегодня мне подарили тюльпаны, среди которых синие и желтые".

Напомним, Могилевская подбодрила украинцев, дав несколько дельных советов

А еще Politeka сообщала, что украинские защитницы обратились к российским солдатам

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