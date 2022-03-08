Як пише Politeka.net, Влад Яма, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі проти російських окупантів, які вторглися в Україну за наказом Володимира Путіна 24 лютого. Зірка вирішив зворушливо звернеться до дружини і сина 8 березня, опублікувавши пост у себе в Instagram.
"Весна…
Найбільше хочеться, щоб ти не боялася гучних звуків, не прокидалася вночі ... щоб не снилися ракети ... щоб ми просто обіймалися і... не читали новини щохвилини…
Дівчатка, вітаю всіх! І нехай наступне свято буде справжнім!",- написав Влад Яма.
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Також зірка додав фото, на якому була дружина і син.
"Миру нам всім", - відповіла дружина Лілія в коментарі.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Так і буде! Віримо", " Скоро кожне свято буде справжнім! Віримо і молимося", " улюблені тримайтеся. Лео підтримуй маму. Люблю Вас. Все буде Україна".
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