Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма показала дружину з сином, написавши ніжне звернення.

Як пише Politeka.net, Влад Яма, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі проти російських окупантів, які вторглися в Україну за наказом Володимира Путіна 24 лютого. Зірка вирішив зворушливо звернеться до дружини і сина 8 березня, опублікувавши пост у себе в Instagram.

"Весна…

Найбільше хочеться, щоб ти не боялася гучних звуків, не прокидалася вночі ... щоб не снилися ракети ... щоб ми просто обіймалися і... не читали новини щохвилини…

Дівчатка, вітаю всіх! І нехай наступне свято буде справжнім!",- написав Влад Яма.

Також зірка додав фото, на якому була дружина і син.

"Миру нам всім", - відповіла дружина Лілія в коментарі.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Так і буде! Віримо", " Скоро кожне свято буде справжнім! Віримо і молимося", " улюблені тримайтеся. Лео підтримуй маму. Люблю Вас. Все буде Україна".

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