Как пишет Politeka.net, Влад Яма, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе против российских оккупантов, которые вторглись в Украину по приказу Владимира Путина 24 февраля. Звезда решил трогательно обратится к жене и сыну 8 марта, опубликовав пост у себя в Инстаграм.
"Весна…
Больше всего хочется, чтобы Ты не боялась громких звуков, не просыпалась ночью… Чтобы не снились ракеты… Чтобы мы просто обнимались и… не читали новости поминутно…
Девочки, поздравляю всех! И пусть следующий праздник будет настоящим!", - написал Влад Яма.
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Также звезда добавил фото, на котором была жена и сын.
"Мира нам всем", - ответила супруга Лилия в комментарии.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Так и будет! Верим", "Скоро каждый праздник будет настоящим! Верим и молимся", "Возлюбленные держитесь. Лео поддерживай маму. Люблю Вас. Все будет Украина".
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