Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма показала жену с сыном, написав нежное обращение.

Как пишет Politeka.net, Влад Яма, как и другие украинские звезды, поддерживает украинцев в борьбе против российских оккупантов, которые вторглись в Украину по приказу Владимира Путина 24 февраля. Звезда решил трогательно обратится к жене и сыну 8 марта, опубликовав пост у себя в Инстаграм.

"Весна…

Больше всего хочется, чтобы Ты не боялась громких звуков, не просыпалась ночью… Чтобы не снились ракеты… Чтобы мы просто обнимались и… не читали новости поминутно…

Девочки, поздравляю всех! И пусть следующий праздник будет настоящим!", - написал Влад Яма.

Также звезда добавил фото, на котором была жена и сын.

"Мира нам всем", - ответила супруга Лилия в комментарии.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Так и будет! Верим", "Скоро каждый праздник будет настоящим! Верим и молимся", "Возлюбленные держитесь. Лео поддерживай маму. Люблю Вас. Все будет Украина".

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