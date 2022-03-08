Камалія розповіла про те, як провів свої останні хвилини актор Павло Лі.

Трагедія з 33-річним актором кіно і дубляжу Павлом Лі 6 березня потрясла всю Україну. Після вторгнення Росії в Україну Павло вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну. 6 березня він загинув під ворожим обстрілом в Ірпені.

Камалія, яка, як і багато інших знаменитостей, знала Павла, поділилася в Instagram постом, присвяченим обставинам його загибелі.

Як розповіла співачка, актор проводив евакуацію дітей з житлового будинку, коли його вбили окупанти.

"Паша евакуював дітей з житлового будинку в Ірпені, зняв з себе бронежилет і прикривав їм дітей!",- написала Камалія.

Вона також поділилася фото Павла.

"Паша Лі...український актор ... загинув в Ірпені ... Спочивай з миром ... тобі було всього 33", - підписала знімок співачка.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Чому так важко. Світла пам'ять нашим Героям", "Герої не вмирають! Вічна пам'ять", "Земля пухом, Спочивай з Богом", "на небі ще один Ангел!!!! Спасибі за сміливість", "Герой, спасибі всім, хто охороняє нашу країну", "Герої не вмирають. Низький ухил його близьким", - пишуть люди.

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