Як пише Politeka.net, Україна 13-й день обороняється від російських окупаційних військ. Співачка Оля Полякова, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі з окупантами. Знаменитість опублікувала нове відео в Instagram, де показала українок і привітала зі святом.
"Справжній скарб України-це жінки", - написано було у відео.
"Зі святом нас усіх дівчатка!!!
Ви справжній скарб України!!! Тримаємося! Будьте здорові і щасливі!",- написала Оля Полякова.
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Фанати подивилися відео десятки тисяч разів і написали коментарі:
"Спасибі Оля!!! Зі святом! Ми переможемо"," з жіночим днем, миру, добра, процвітання"," спасибі ми сильні тримаємося разом "" зі святом, улюблені Українки!!", "Оля а ви в Києві або Поїхали з України?".
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