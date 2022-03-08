Блогерка Анна Богдан, которая победила в шоу "Холостяк", где был главным героем Михаил Заливако, обратилась к украинкам, поздравив их с праздником.

Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает борьбу украинцев с российскими оккупантами. Анна опубликовала новый сторис в Инстаграм, где поделилась своим фото и обратилась к украинкам.

На новом фото Анна позировала с букетом цветов. Звезда сделала селфи и обратилась к украинкам.

"Родные мои, с 8 марта вас. Желаю быть любимой, всегда чувствовать себя защищенной. Мирного неба и поскорее вернуться в свой дом. Война закончится, будем крепко обниматься", - написала Анна.

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