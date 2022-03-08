Как пишет Politeka.net, Анна Богдан стала популярной блогеркой после победы на шоу "Холостяк" с Михаилом Заливако. Звезда, как и другие украинские знаменитости, поддерживает борьбу украинцев с российскими оккупантами. Анна опубликовала новый сторис в Инстаграм, где поделилась своим фото и обратилась к украинкам.
На новом фото Анна позировала с букетом цветов. Звезда сделала селфи и обратилась к украинкам.
"Родные мои, с 8 марта вас. Желаю быть любимой, всегда чувствовать себя защищенной. Мирного неба и поскорее вернуться в свой дом. Война закончится, будем крепко обниматься", - написала Анна.
Напомним, Осадчая обратилась к украинкам, трогательные кадры
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Новый удар оккупантов по Сумам, среди жертв есть дети: "Вражеские самолеты сбросили авиабомбы"
Россия снижает свои требования, Арестович раскрыл подробности: "Еще десять дней таких, и..."
"Это невероятно добрый знак": белый голубь сел на руку украинскому священнику
"Все может закончиться и быстрее": Арестович спрогнозировал, через сколько суток армия РФ значительно ослабнет
А еще Politeka сообщала, что Макаревич смело высмеял Путина из-за Украины
Также Politeka сообщала, что подружка Барских Миша Романова удивила счастливым фото с певцом и ребенком