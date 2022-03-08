Как пишет Politeka.net, Украина 13-й день обороняется от российских оккупационных войск. Певица Оля Полякова, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами. Знаменитость опубликовала новое видео в Инстаграм, где показала украинок и поздравила с праздником.
"Настоящее сокровище Украины - это женщины", - написано было в видео.
"С праздником нас всех девочки!!!
Вы настоящее сокровище Украины!!! Держимся! Будьте здоровы и счастливы!", - написала Оля Полякова.
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Фанаты посмотрели видео десятки тысяч раз и написали комментарии:
"Спасибо Оля!!! С праздником! Мы победим", "с женским днем, мира, добра, процветания", "Спасибо мы сильные держимся вместе" "С праздником, любимые Украинки!!", "Оля а вы в Киеве или уехали с Украины?".
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