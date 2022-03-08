Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна вирішила оригінально привітати жінок зі святом і показати, чому вони дуже сильні в особливо важкий час. Як відомо, 24-го лютого російські війська атакували кордони України рано вранці і почали незаконне вторгнення.

Розбиваючи міста і руйнуючи наші будинки, окупанти намагалися просунутися по стратегічно важливих для них місцях, але зазнали невдачі. Тепер вони обстрілюють мирних громадян, щоб посіяти паніку.

Навіть в такий час жінки народжують в бункерах і метро, рятують дітей, ходять допомагати волонтерам, самі стають готувати і всіляко надають допомогу нашим військовим. Маша Єфросиніна висловила своє захоплення: "Українки – це сила і міць!».

У мережі підтримали:

"Аж мурашки по шкірі!! Марія, неймовірне відео💔 зі святом! Міцного здоров'я і миру всім нам🙏 🏻 🇺 🇦; тримайтеся!! 🙏 ; Нас не здолати💙 💛; ми сильні, за нами перемога; героїні наші 🙏 спасибі❤️; ааааааа 🥰 це прекрасно, смішно і шикарно одночасно! Дівчата, українські дівчата, жінки, Ви прекрасні! Зі святом вас! Миру вам 🕊; гор пишаюся нашою нацією 🙏 🏻

"Наша найбільша Дитяча онкологія в країні, Охматдит! Поки з російських ящиків ллється лайно у вигляді рятівної операції від нациків ... Покажіть нам вже хоча б одного нациста, покидьки! Поки що всі вони виявляються з воронежів, Хабаровськ, смоленських та інших глибин, де їх матері і дружини ні сном про них ні духом... " - ділиться думками Маша Єфросиніна.

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