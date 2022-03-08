Как пишет Politeka.net, Маша Ефросинина решила оригинально поздравить женщин с праздником и показать, почему они очень сильны в особенно тяжелое время. Как известно, 24-го февраля российские войска атаковали границы Украины рано утром и начали незаконное вторжение.

Разбивая города и разрушая наши дома, оккупанты пытались продвинуться по стратегически важным для них местам, но потерпели неудачи. Теперь они обстреливают мирных граждан, чтобы посеять панику.

Даже в такое время женщины рожают в бункерах и метро, спасают детей, ходят помогать волонтерам, сами становятся готовить и всячески оказывают помощь нашим военным. Маша Ефросинина выразила свое восхищение: «Украинки – это сила и мощь!».

В сети поддержали:

«Аж мурашки по коже!! Мария, невероятное видео💔 С праздником! Крепкого здоровья и мира всем нам 🙏🏻🇺🇦; Держитесь!! 🙏; Нас не одолеть 💙💛; Мы сильны, за нами победа; Героини наши 🙏 СПАСИБО ❤️; Ааааааа 🥰 это прекрасно, смешно и шикарно одновременно! Девушки, украинские девушки, женщины, ВЫ ПРЕКРАСНЫ! С праздником вас! Мира вам 🕊; 💙💛 горжусь нашей нацией 🙏🏻

«Наша самая большая детская онкология в стране, Охматдит! Пока из русских ящиков льётся дерьмо в виде спасительной операции от нациков… Покажите нам уже хотя бы одного нациста, подонки! Пока что все они оказываются из воронежей, хабаровсков, смоленских и прочих глубин, где их матери и жены ни сном о них ни духом…» - делится мыслями Маша Ефросинина.

Напомним, До 14 градусов мороза: украинцев предупредили о наступлении суровой погоды.

Как сообщала Politeka, "Окружили, блокировали, специально истощают": оккупанты атакуют гумкоридор под Мариуполем.

Также Politeka писала, что "Отдаются приказы о бомбардировке жилых кварталов": задержанный пилот Путина дал признательные показания.