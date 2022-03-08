Макс Барських вирішив записати невелике звернення восьмого березня, оскільки в цей день у нього своє особисте свято.

Як пише Politeka.net, є популярним українським співаком, який повернувся додому для концерту і відмовився їхати після того, як війська РФ вторглися на українські землі. Також артист був шокований тим, як деякі російські артисти і його колеги відмовилися прокоментувати незаконні дії Путіна, а також навіть виправдовували його.

Восьмого березня Барських святкує день народження, тому вирішив бути лаконічним і записав невелике звернення в Instagram.

"Я знаю у нас ще будуть мирні дні і будуть свята , а сьогодні міцно вас обіймаю мами , сестри, дружини і дівчинки з 8 березня! 🎊🍾😘» - писати Панський.

У мережі почали вітати артиста, а також Нікітюк і Полякова не втрималися від привітань:

"З днем Народження! 💖 🌹 ; Любимо тебе !!!!!❤ ️ ; Максюша! З твоїм Днем тебе! Будь здоровий і щасливий! Миру і любові!😘 ❤ ; Любимо тебе, Макс, ти найкращий! 💙 💛 Слава Україні 💙 💛 Героям слава !; З днем народження, Макс ❤️ миру нам всім і добра🇺 🇦; ️ з Днем Народження!!!Мирного неба над головою!!!Ти💙».

Зазначимо, Україна 13-й день обороняється від російських окупаційних військ. Співачка Оля Полякова, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі з окупантами. Знаменитість опублікувала нове відео в Instagram, де показала українок і привітала зі святом.

Нагадавши, обраниця "Холостяка" Заливако Богдан привітала українок зі святом

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