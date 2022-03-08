Как пишет Politeka.net, является популярным украинским певцом, который вернулся домой для концерта и отказался уезжать после того, как войска РФ вторглись на украинские земли. Также артист был потрясет тем, как некоторые российские артисты и его коллеги отказались прокомментировать незаконные действия Путина, а также даже оправдывали его.
Восьмого марта Барских празднует день рождения, поэтому решил быть лаконичным и записал небольшое обращение в Инстаграм.
«Я знаю у нас ещё будут мирные дни и будут праздники , а сегодня крепко Вас обнимаю Мамы , сёстры , жены и девочки с 8 Марта! 🎊🍾😘» - пишет Барских.
В сети принялись поздравлять артиста, а также Никитюк и Полякова не удержались от поздравлений:
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«С днем Рождения! 💖🌹; Любимо тебе !!!!!❤️; Максюша! С Твоим Днём тебя! Будь здоров и счастлив! Мира и любви!😘❤; Любим тебя, Макс, ти найкращий! 💙💛 слава Украине 💙💛 героям слава !; С днём рождения ,Макс ❤️ Мира нам всем и добра 🇺🇦; ️С Днём Рождения!!!Мирного неба над головой!!!Ты💙».
Отметим, украина 13-й день обороняется от российских оккупационных войск. Певица Оля Полякова, как и другие звезды, активно поддерживает украинцев в борьбе с оккупантами. Знаменитость опубликовала новое видео в Инстаграм, где показала украинок и поздравила с праздником.
Напомним, избранница "Холостяка" Заливако Богдан поздравила украинок с праздником
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