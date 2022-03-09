Злата Огневич висловилася про те, як ставиться до людей, які бажають жити в Росії.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич, як відомо, є популярною українською співачкою, вона також у шоу "Холостячка" запам'яталася багатьом тим, що хотіла знайти свого обранця, вибрала несподіваного фаворита і залишилася одна. Після того, як артистка розлучилася з переможцем шоу, який сам же ж вирішив розірвати спілкування, вона намагалася відволіктися.

Зараз зірка намагається також підтримати інших у непростий для громадян час. З 24-го лютого в Україну вторглися окупанти, почали громити міста і через їх дії багато хто втратив будинки і близьких.

«На мою особисту думку, лише 15% мислячої еліти Росії розуміють, в чому справа. Решта-зомбі. Це теж потрібно прийняти, як факт.

Якщо я хочу жити в США, Канаді, я їх сюди не кличу. Вірно? Я просто їду туди. Тому, всі бажаючі жити в Росії-Пі * уйте туди! Все!"- різко висловила також свою думку Огневич.

Також Нікітюк, яка під час війни залишилася в Києві і допомагає українцям, в Міжнародний жіночий день, 8 березня, опублікувала в своєму Instagram кадри з волонтерського штабу.

На кадрах Лесю можна побачити серед безлічі ящиків і пакетів, мабуть, на волонтерському складі. А на одному зі знімків телеведуча позує в компанії ще однієї дівчини, вони обидві з квітками тюльпанів в руках і милими посмішками на обличчях.

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