Как пишет Politeka.net, Злата Огневич, как известно, является популярной украинской певицей, она также в шоу "Холостячка" запомнилась многим тем, что хотела найти своего избранника, выбрала неожиданного фаворита и осталась одна. После того, как артистка рассталась с победителем шоу, который сам же же решил разорвать общение, она старалась отвлечься.
Сейчас звезда старается также поддержать других в непростое для граждан время. С 24-го февраля в Украину вторглись оккупанты, начали громить города и из-за их действий многие потеряли дома и близких.
«По моему личному мнению, лишь 15% мыслящей элиты России понимают, в чем дело. Остальные – зомби. Это тоже нужно принять, как факт.
Если я хочу жить в США, Канаде, я их сюда не зову. Верно? Я просто уезжаю туда. Поэтому, все желающие жить в России – пи*уйте туда! Все!» - резко высказала также свое мнение Огневич.
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Также Никитюк, которая во время войны осталась в Киеве и помогает украинцам, в Международный женский день, 8 марта, опубликовала в своем Instagram кадры из волонтерского штаба.
На кадрах Лесю можно увидеть среди множества ящиков и пакетов, видимо, на волонтерском складе. А на одном из снимков телеведущая позирует в компании еще одной девушки, они обе с цветками тюльпанов в руках и милыми улыбками на лицах.
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