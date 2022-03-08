Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос розповіла про те, чим зайняті українки.

Як пише Politeka.net, у Міжнародний жіночий день виконавиця поділилася емоційним постом про роль жінок у житті України.

Дімопулос звернула увагу на те, що війна з Росією не могла не внести свої корективи в звичний уклад життя простих українок.

"Кожна жінка вже 13 днів захищає своє право жити у вільній і улюбленій країні, кожна мати робить все щоб захистити своїх дітей і свою сім'ю! Берегині, опора і підтримка, найкрасивіші, сміливі, сильні, душевні... Навіть коли наші серця розбиті вщент, ми продовжуємо любити, піклуватися і допомагати", - написала співачка.

Вона також побажала всім жінкам України найголовнішого-якнайшвидшого настання перемоги.

"Хочу побажати всім жінкам України, щоб дуже скоро ми всі святкували перемогу, звільнення нашої України від фашистів, щоб ми з дітьми могли спокійно засипати під мирним небом, щоб повернулися в свої будинки, могли обійняти друзів і знову сміятися...", - підсумувала свій пост співачка.

Нагадаємо, переможниця "Танців з зірками" і екс-ВІА Гра Дімопулос розповіла про свій біль.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос розповіла про свої страждання, фанати про таке навіть не здогадуються.

Також Politeka писала, що зовнішність дочки Санти Дімопулос від третього чоловіка вразила мережу.