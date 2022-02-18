Как пишет Politeka.net, Сантаа Димопулос является известной отечественной певицей и победительницей телепроекта "Танці з зірками". Знаменитость изначально была в отношениях с шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила первенца Даниэля. После этого артистка официально оформила отношения с предпринимателем Владимиром Самсоненко. Пара довольно быстро развелась, а через некоторое время Санта вышла замуж за предпринимателя Игоря Кучеренко. В 2019 году певица родила дочь Софию. Не забывает артистка и об соцсети Инстаграм, где делится с фолловерами самым интересным.
Звезда на сторис решила поговорить с фанатами, предлагая задавать вопросы.
"У вас очень красивые расслабленные плечи и шея, как с ними работаете?)", - спросил фанат.
"Спасибо. Скажите об этом моему массажисту. Он говорит, что шея напряжена и давит так ее больно на тригерные точки, что я вою", - поделилась артистка Санта Димопулос.
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