Как передает Politeka.net, Санта Димопулос прославилась как экс-участница популярной группы "ВИА Гра". Также, она участвовала во многих проектах, одним из них были "Танці з зірками", где она одержала победу.

Как известно, певица уже вернулась с отдыха, где была более месяца. Вернувшись с Мальдив, Санта Димопулос решила поделиться своими мыслями относительно сложившейся ситуации в Украине. Она призналась, что чувствует боль за происходящее, и готовит пост, однако её еще тяжело его написать.

"Как вы заметили, я сейчас практически не веду в Инстаграм. И не потому что мне нечего сказать. Собираюсь с мыслями написать пост... и не могу. Отвлекаюсь максимально на работу, но внутри всё болит от происходящего. Не могу поверить, что такое происходит в наше время", — поделилась своей болью Санта Димопулос.

После того как Санта Димопулос выразила свои эмоции, она показала свою маленькую дочку, которая в это тяжелое время её радует.

Ранее сообщалось, Димопулос в микро-топе раскрыла свои заветные мечты.

Также, Димопулос в платье с разрезом похвасталась секретом успешных отношений.

Politeka рассказывала, внешность дочери Санты Димопулос от третьего мужа впечатлила Сеть.