Как пишет Politeka.net, в Международный женский день исполнительница поделилась эмоциональным постом о роли женщин в жизни Украины.
Димопулос обратила внимание на то, что война с Россией не могла не внести свои коррективы в привычный уклад жизни простых украинок.
«Каждая женщина уже 13 дней защищает своё право жить в свободной и любимой стране, каждая мать делает всё чтобы защитить своих детей и свою семью! Берегини, опора и поддержка, самые красивые, смелые, сильные, душевные... Даже когда наши сердца разбиты вдребезги, мы продолжаем любить, заботиться и помогать», - написала певица.
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Она также пожелала всем женщинам Украины самого главного – скорейшего наступления победы.
«Хочу пожелать всем женщинам Украины, чтобы очень скоро мы все праздновали победу, освобождение нашей Украины от фашистов, чтобы мы с детьми могли спокойно засыпать под мирным небом, чтобы вернулись в свои дома, могли обнять друзей и снова смеяться…», - подытожила свой пост певица.
Напомним, победительница "Танців з зірками" и экс-ВИА Гра Димопулос рассказала о своей боли.
Как сообщала Politeka, Санта Димопулос рассказала о своих страданиях, фанаты о таком даже не догадываются.
Также Politeka писала, что внешность дочери Санты Димопулос от третьего мужа впечатлила Сеть.