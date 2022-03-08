Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками» Санта Димопулос рассказала о том, чем заняты украинки.

Как пишет Politeka.net, в Международный женский день исполнительница поделилась эмоциональным постом о роли женщин в жизни Украины.

Димопулос обратила внимание на то, что война с Россией не могла не внести свои коррективы в привычный уклад жизни простых украинок.

«Каждая женщина уже 13 дней защищает своё право жить в свободной и любимой стране, каждая мать делает всё чтобы защитить своих детей и свою семью! Берегини, опора и поддержка, самые красивые, смелые, сильные, душевные... Даже когда наши сердца разбиты вдребезги, мы продолжаем любить, заботиться и помогать», - написала певица.

Она также пожелала всем женщинам Украины самого главного – скорейшего наступления победы.

«Хочу пожелать всем женщинам Украины, чтобы очень скоро мы все праздновали победу, освобождение нашей Украины от фашистов, чтобы мы с детьми могли спокойно засыпать под мирным небом, чтобы вернулись в свои дома, могли обнять друзей и снова смеяться…», - подытожила свой пост певица.

Напомним, победительница "Танців з зірками" и экс-ВИА Гра Димопулос рассказала о своей боли.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос рассказала о своих страданиях, фанаты о таком даже не догадываются.

Также Politeka писала, что внешность дочери Санты Димопулос от третьего мужа впечатлила Сеть.