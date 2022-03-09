Співачка Lida Lee розповіла про свої прості бажання, які неможливо здійснити в нинішній важкий для України час.

Як пише Politeka.net, артистка, яку раніше продюсував Дмитро Монатік, поділилася в Instagram постом, присвяченим Міжнародному жіночому дню. У публікації співачка емоційно розповіла, що хоче, щоб всі дівчатка, жінки і бабусі мали можливість посміхатися кожен день.

"Я просто хочу, щоб ми всі посміхалися! Посміхалися! І прокидалися від поцілунків коханих! І піднімали свій погляд високо вгору, дивлячись в мирне, спокійне небо! Будуючи наймасштабніші і чисті плани!",- написала співачка.

Вона звернула увагу на те, як розв'язана Росією війна змінила перспективу для багатьох людей. Так, Ліда Лі зізналася, що хоче, щоб жінки могли посміхатися знаючи, що всі проблеми зникли.

"І це так! Адже ще 13 днів тому, у всіх нас були «серйозні проблеми»... але ми-то з вами знаємо, що вони зовсім ні про що", - написала співачка.

Цей пост вона супроводила своїм радісним фото, зробленим ще в мирний час.

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