Певица Lida Lee рассказала о своих простых желаниях, которые невозможно осуществить в нынешнее тяжелое для Украины время.

Как пишет Politeka.net, артистка, которую ранее продюсировал Дмитрий Монатик, поделилась в Инстаграм постом, посвященным Международному женскому дню. В публикации певица эмоционально рассказала, что хочет, чтобы все девочки, женщины и бабушки имели возможность улыбаться каждый день.

«Я просто хочу, чтобы мы все улыбались! Улыбались! И просыпались от поцелуев любимых! И поднимали свой взгляд высоко вверх, смотря в мирное, спокойное небо! Строя самые масштабные и чистые планы!», - написала певица.

Она обратила внимание на то, как развязанная Россией война изменила перспективу для многих людей. Так, Лида Ли призналась, что хочет, чтобы женщины могли улыбаться зная, что все проблемы исчезли.

«И это так! Ведь ещё 13 дней назад, у всех нас были «серьёзные проблемы»… Но мы-то с вами знаем, что они совсем ни о чем», - написала певица.

Этот пост она сопроводила своим радостным фото, сделанным еще в мирное время.

Напомним, экс-подопечна Монатика Lida Lee ответила на упреки.

Как сообщала Politeka, Lida Lee выдала подробности разрыва с Монатиком и что было потом.

Также Politeka писала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли похвасталась формой в спортзале.