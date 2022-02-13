Как пишет Politeka.net, Лида Ли является известной украинской певицей, которую некоторое время продюсировал Дмитрий Монатик. А недавно артистка стала участницей шоу "Танці з зірками", но певица довольно быстро покинула проект. Не забывает Лида Ли и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз опубликовала кадры тренировки.
На кадрах Лида Ли была в лосинах и топике. Звезда опустилась на руки и показала упражнение.
"Воскресенье в правильном настроении", - написала артистка.
Фанаты начали обсуждать тренировку Лиды, а также заметили укороченные волосы звезды:
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"Ля. Лида реально с такой короткой стрижкой!!! Я у шоке!", "Мы верим твёрдо в героев спорта! Нам победа как воздух нужна!", "Неплохо", "Работай, детка".
Напомним, Лида Ли перед выходными устроила зажигательные танцы в коротком пиджаке
А еще Politeka писала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли в прозрачных штанах впечатлила кадрами с двумя танцорами
Также Politeka сообщала, что Каднай из "Танців з зірками" засветился с Лидой Ли в эпатажных образах