Певица Лида Ли, которая была подопечной Дмитрия Монатика, показала, как тренируется в спортзале.

Как пишет Politeka.net, Лида Ли является известной украинской певицей, которую некоторое время продюсировал Дмитрий Монатик. А недавно артистка стала участницей шоу "Танці з зірками", но певица довольно быстро покинула проект. Не забывает Лида Ли и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным, а в этот раз опубликовала кадры тренировки.

На кадрах Лида Ли была в лосинах и топике. Звезда опустилась на руки и показала упражнение.

"Воскресенье в правильном настроении", - написала артистка.

Фанаты начали обсуждать тренировку Лиды, а также заметили укороченные волосы звезды:

"Ля. Лида реально с такой короткой стрижкой!!! Я у шоке!", "Мы верим твёрдо в героев спорта! Нам победа как воздух нужна!", "Неплохо", "Работай, детка".

Напомним, Лида Ли перед выходными устроила зажигательные танцы в коротком пиджаке

А еще Politeka писала, что экс-подопечная Монатика Лида Ли в прозрачных штанах впечатлила кадрами с двумя танцорами

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