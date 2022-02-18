Как пишет Politeka.net, Лида Ли начала свою карьеру, будучи бэк-вокалисткой Монатика, а через некоторое время Дмитрий и вовсе взялся продюсировать исполнительницу. Позже певица прекратила сотрудничество с Монатиком, а недавно участвовала на "Танцях з зірками". В новом интервью Дороти Лида Ли решила рассказать о детстве и родителях.

"Моя мама прекрасный педагог по фортепиано. Она преподает фортепиано деткам, по сей день в музыкальной школе. Она работала на двух работах, плюс она художественный руководитель в киевском колледже связи. Папа тоже связан со связью", - рассказала звезда о родителях.

Артистка также рассказал о своем детстве. Как оказалось, родители развивали творчестве в малышке и отдавали в разные кружки.

"В принципе я с детства была творческим ребенком, потому что они меня в четыре года отправили в музыкальную школу, я в четыре года пошла на танцы и дедушка приезжал меня отвозил, пока родители работали. Воспитание было со всех сторон, я очень много впитала благодаря своим бабушкам и дедушкам, меня назвали в честь бабушки", - поделилась Лида Ли о своем детстве.

"Насколько твои родители состоятельные. Потому что я слышала, что Лида Ли, она мажорка, у нее богатые родители...", - задала вопрос Дороти.

"Мои родители абсолютно со среднестатистической семьи. Я повторюсь, что мама по сей день работает на двух работах... Папа на одной, но это люди, которые уже в достаточно зрелом возрасте позволили себе приобрести свою квартиру, на которую очень долго копили", ответила звезда.

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