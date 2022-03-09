Відома співачка Надя Дорофєєва емоційно відреагувала на трагедію, яка потрясла Україну.

Як пише Politeka.net, артистка опублікувала у своїх сторіз Жорстке послання.

Напередодні, 8 березня, охоплену війною Україну потрясла нова трагедія. У Миколаївській області на Кіровоградській трасі Н-14 російські окупанти розстріляли мікроавтобус, який перевозив виховательок дитячого будинку.

Автобус був маркований знаками Червоного Хреста. У ньому знаходилися жінки, які повинні були змінити своїх колег в дитячому будинку.

В результаті обстрілу автобус загорівся. За попередніми даними, жертвами атаки стали як мінімум троє виховательок. Ще дві жінки отримали поранення. Їм вдалося дістатися до позицій українських військових, де їм надали допомогу.

Дорофєєва емоційно відреагувала на черговий злочин війни з боку Росії.

"Ви всі будете горіти в пеклі", - написала співачка, коментуючи інформація про обстріл автобуса з виховательками.

Раніше Дорофєєва не раз підкреслювала, що вірить у ЗСУ і перемогу України, а також у те, що цей День незалежності для українців буде незабутнім.

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Як повідомляла Politeka, Дорофєєва нагадала українцям, яким був День незалежності, і дала обіцянку бійцям ЗСУ.

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