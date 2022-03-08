Как сообщает Politeka.net, певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, обратился к украинцам, рассказав, как изменилась его жизнь во время войны. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

Во время этого ада, в голове и в разговорах все-равно всплывают защитные реакции в виде юмора.

Так я выгляжу сейчас на 12й день войны.

Честно говоря, к красоте своей начал относится по-другому)

Моя директорка просит меня не стареть, не седеть, но как-то тяжело это получается. С нервами, оказывается, приходит перхоть.

Но я все-равно решил отращивать волосы. Мне кажется, все обстоятельства сложились.

Иногда хочется смузи и авокадо тост, вот до 24го февраля никогда не заказывал это и не хотелось, а сейчас прям с удовольствием.

А помните как бесили люди в кафешках, которые заказывают один кофе и сидят полдня за ноутом. Родненькие, как вас и кафе не хватает.

Смешно, что раньше переживали о цене на газ, отопление, воду и вот это всё.. А сейчас мои друзья из Харькова, чтоб как-то заглушить боль говорят «Нет квартиры, нет платёжек»

Девочки! А у вас там шо по маникюру, бровкам, эпиляции, косметологам и все эти вещи?.. Куколки, да вы всегда прекрасны. Ну будет просто новый тренд)) грязь под ногтями и пышные брови- лайк)

Смешно, когда пишу ребятам по съемкам.. спрашиваю, а когда там ближайшие?) А они мне «Да ща как-то всё на паузе..А с туром твоим что?»

И такого много..потому что эта секунда, улыбки или смеха…она так важна.. Пока одни невероятные люди защищают страну, другие спасают жизни, третьи волонтёры..пока перед глазами этот ужас..нужна в жизни каждого из нас..нужна эта секунда..

Люблю свою Украину! Люблю нашу дерзость! Люблю нашу свободу!

Слава Україні!

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