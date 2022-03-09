Как пишет Politeka.net, артистка опубликовала в своих сториз жесткое послание.

Накануне, 8 марта, охваченную войной Украину потрясла новая трагедия. В Николаевской области на Кировоградской трассе Н-14 российские оккупанты расстреляли микроавтобус, который перевозил воспитательниц детского дома.

Автобус был маркирован знаками Красного Креста. В нем находились женщины, которые должны были сменить своих коллег в детском доме.

В результате обстрела автобус загорелся. По предварительным данным, жертвами атаки стали как минимум трое воспитательниц. Еще две женщины получили ранения. Им удалось добраться до позиций украинских военных, где им оказали помощь.

Дорофеева эмоционально отреагировала на очередное преступление войны со стороны России.

«Вы все будете гореть в аду», - написала певица, комментируя информация об обстреле автобуса с воспитательницами.

Ранее Дорофеева не раз подчеркивала, что верит в ВСУ и победу Украины, а также в то, что этот День Независимости для украинцев будет незабываемым.

Напомним, Дантес решил отращивать волосы и показал, как выглядит сейчас.

Как сообщала Politeka, Дорофеева напомнила украинцам, каким был День Независимости, и дала обещание бойцам ВСУ.

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес подвел итоги 10 суток войны, ужасающие кадры.