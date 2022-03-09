Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим і зіркою шоу"Маска". Він решл залишитися з дружиною в Україні після атаки окупантів на мирну землю. Зараз дружина Остапчука згадала, яким був час до нападу.

"Це фото зроблено у вечір 23.02.2022 року, наше життя було таким класним, спокійним, і з великою купою планів на майбутнє. І тепер Я розумію, що у нас не було ніяких проблем взагалі!

І ось, 24.02.2022 р., 05:08 ранку у нас все змінилося. Але я вірю в те, що ми все подолаємо! Вірю в нашу армію і кожного захисника! Для тих, хто хвилюється де ми, то заспокою ваш сон, ми в Україні і нікуди не їдемо, бо всі скоро підемо на Хрещатик святкувати перемогу! 💛 💙 Все буде Україна! Напишіть мені хто де зараз?» - писати Гірник.

У мережі реагують:

"В Україні! Віримо в перемогу, вже зовсім скоро🙏 🏻 💙; Дніпро, дома💛 💙; Львів. Це справжня яку зрозуміти все 🙏 все буде Україна🇺 🇦; залишилася з дітьми в Україні, не змогла без чоловіка виїхати. Волонтерим, допомагаємо чим можемо. Все буде Україна 💛; ми вдома,М. Запоріжжя і нікуди не збираємося ❤️віримо, що все буде добре👏; в Україні Миколаївська область💛 💙 🇺 🇦; Вінниця-Україна, Вдома🙏 🇺 🇦».

"Ми виїхали з Києва, вважаю, що з під обстрілів їхати потрібно було обов'язково по-можливості. Але мій чоловік прийняв рішення бути в Україні. Також тут наші батьки. Намагаємося бути корисними, допомагати, як можемо, також Вова вирішив бути в теробороні, хоча я була проти, бо він не має військового досвіду. Але я вірю у все краще для кожного з нас", - раніше написала у відповіді Христина Гірник.

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