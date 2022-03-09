Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является популярным украинским телеведущим и звездой шоу "Маска". Он решл остаться с женой в Украине после атаки оккупантов на мирную землю. Сейчас жена Остапчука вспомнила, каким было время до нападения.

«Это фото сделано в вечер 23.02.2022 года, Наша жизнь была такой классной, спокойной, и с большой кучей планов на будущее. И теперь я понимаю, что у нас не было никаких проблем вообще!

И вот, 24.02.2022 г., 05:08 утра у нас все изменилось. Но я верю в то, что мы все преодолеем! Верю в нашу армию и каждого защитника! Для тех, кто волнуется где мы, то успокою ваш сон, МЫ В Украине и никуда не едем, потому что все скоро пойдем на Крещатик праздновать победу! 💛💙 Все будет Украина! Напишите мне кто где сейчас?» - пишет Горняк.

В сети реагируют:

«В Украине! Верим в победу, уже совсем скоро 🙏🏻💙; Днепр, дома 💛💙; Львов. Это истинная которую понять все 🙏 Все будет Украина 🇺🇦; Осталась с детьми в Украине, не смогла без мужа уехать. Волонтерим, помогаем чем можем. Все будет Украина 💛; Мы дома,г.Запорожье и никуда не собираемся ❤️верим, что все будет хорошо👏; В Украине Николаевская область 💛💙🇺🇦; Винница-Украина, дома 🙏🇺🇦».

"Мы выехали из Киева, считаю, что с под обстрелов ехать нужно было обязательно по-возможности. Но мой муж принял решение быть в Украине. Также тут наши родители. Стараемся быть полезными, помогать, как можем, также Вова решил быть в теробороне, хотя я была против, ибо он не имеет военного опыта. Но я верю во все лучшее для каждого из нас", - ранее написала в ответе Кристина Горняк.

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