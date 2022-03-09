Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою, яка всіляко намагається підтримувати військових, турбується за громадян України і допомагає їм. Також співачка часто спілкується з шанувальниками в Instagram і намагається достукатися до росіян і громадян Білорусії.

"Солдат ЗС РФ і Республіки Білорусь! Якщо ти не бажаєш здійснювати злочинний наказ і вбивати мирних громадян України, не бажаєш бути вбитим, ти можеш здатися Збройним силам України. Безпека гарантується!» - писати Огневич.

Також артистка вказала окремо спеціальний телефон для контакту.

Зараз зірка намагається також підтримати інших у непростий для громадян час. З 24-го лютого в Україну вторглися окупанти, почали громити міста і через їх дії багато хто втратив будинки і близьких.

«На мою особисту думку, лише 15% мислячої еліти Росії розуміють, в чому справа. Решта-зомбі. Це теж потрібно прийняти, як факт.

Якщо я хочу жити в США, Канаді, я їх сюди не кличу. Вірно? Я просто їду туди. Тому, всі бажаючі жити в Росії-Пі * уйте туди! Все!"- різко висловила також свою думку Огневич.

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