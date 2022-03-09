Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной украинской певицей, которая всячески старается поддерживать военных, беспокоится за граждан Украины и помогает им. Также певица часто общается с поклонниками в Инстаграм и пытается достучаться до россиян и граждан Белоруссии.
«Солдат ВС РФ и Республики Беларусь! Если ты не желаешь совершать преступный приказ и убивать мирных граждан Украины, не желаешь быть убитым, ты можешь сдаться Вооруженным силам Украины. Безопасность гарантируется!» - пишет Огневич.
Также артистка указала отдельно специальный телефон для контакта.
Сейчас звезда старается также поддержать других в непростое для граждан время. С 24-го февраля в Украину вторглись оккупанты, начали громить города и из-за их действий многие потеряли дома и близких.
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«По моему личному мнению, лишь 15% мыслящей элиты России понимают, в чем дело. Остальные – зомби. Это тоже нужно принять, как факт.
Если я хочу жить в США, Канаде, я их сюда не зову. Верно? Я просто уезжаю туда. Поэтому, все желающие жить в России – пи*уйте туда! Все!» - резко высказала также свое мнение Огневич.
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