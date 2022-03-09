Як пише Politeka.net, Влад Яма-популярний український танцюрист і хореограф. Зірка, як і інші українські артисти, підтримує українців у боротьбі з російськими окупантами. А цього разу Влад вирішив згадати, яке життя у нього було до початку війни.

Влад опублікував грудневе фото, на якому позував разом зі своїм сином. На знімку батько і син були в басейні.

"Грудень... Дивлюся старі фото і стає сумно...",- написав Влад Яма.

До цього Влад привітав українок з 8-м Березня.

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Найбільше хочеться, щоб ти не боялася гучних звуків, не прокидалася вночі ... щоб не снилися ракети ... щоб ми просто обіймалися і... не читали новини щохвилини…

Дівчатка, вітаю всіх! І нехай наступне свято буде справжнім!",- написав Влад Яма.

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