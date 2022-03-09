Як пише Politeka.net, Катя Осадча продовжує підтримувати мирних громадян своєї країни і допомагати всім людям, що опиняються в складних ситуаціях. Особливо мова йде про пошук зниклих дітей, артистка з колегами створила спеціальний телеграм-канал для допомоги батькам.

Сьогодні, дев'ятого березня вшановують Тараса Григоровича Шевченка, який цього дня народився. Артистка також вирішила висловитися.

"Тарас Григорович, Ви б пишалися нашими воїнами, нашими людьми, що стоять за свою землю, ви б написали ще багато геніальних віршів про те, що відбувається зараз. Ми обіцяємо, що будемо стояти, адже це була ваша земля і це наша земля ✊ 🇺 🇦 " - пише Катерина.

У мережі підтримують:

"Наш талант, наш Шевченко💙 💛; пишається цілий світ🔥; він все бачить і пишається своїм народом. Пам'ятаємо і любимо.❤ ️ ; Слава Україні!; Так подивишся здалеку на москаля - і начебто він людина, йде собі, як сирота. І десь трапляється хвилина, його буває майже шкода, а ближче підійдеш-скотина! Або по-іншому-москаль!; Боже допомагай нашим захисникам".

Катя Осадча - популярна українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості з України, підтримують боротьбу українців проти російської окупації. А цього разу Катя вирішила записати звернення до українців, привітавши їх зі святом Весни.

"Українки, захисниці, найкращі і красиві в світі жінки, зі святом вас. Ви сила, ви стійкість, ви вмієте не плакати тоді, коли хочеться сісти і розриватися, ви допомагаєте, підтримуєте, доглядаєте! Дівчата, ми з вами на це свято всі хочемо одного – перемоги і миру. Нехай це наше бажання втілитися якомога швидше", - написано було під відео.

Нагадавши, Єфросиніна іронічно посміялася над окупантами з новою піснею:"чекали, що ми їх зустрінемо".

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