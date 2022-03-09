Підприємець Андрій Задворний, переможець "Холостячки" зі Златою Огневич, показав, як допомагає українцям.

Як пише Politeka.net, Андрій Задворний-український бізнесмен, який прославився завдяки шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. Зараз підприємець активно допомагає українській армії, про що розповів у своєму блозі Instagram.

"Друзі! Ми продовжуємо точкові закупівлі за потребами для головного військового клінічного госпіталю

Ми сфокусувалися саме на допомозі тут, працюємо з щоденними потребами поранених бійців, для їх комфортного лікування і швидкого одужання", - написав Задворний.

Зірка також розповів у відео, що закупив для військового госпіталю соки і печиво. Блогер зазначив, що зараз він збирає гроші і точково допомагає українським солдатам.

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