Як пише Politeka.net, Андрій Задворний-український бізнесмен, який прославився завдяки шоу "Холостячка" зі Златою Огневич. Зараз підприємець активно допомагає українській армії, про що розповів у своєму блозі Instagram.
"Друзі! Ми продовжуємо точкові закупівлі за потребами для головного військового клінічного госпіталю
Ми сфокусувалися саме на допомозі тут, працюємо з щоденними потребами поранених бійців, для їх комфортного лікування і швидкого одужання", - написав Задворний.
Зірка також розповів у відео, що закупив для військового госпіталю соки і печиво. Блогер зазначив, що зараз він збирає гроші і точково допомагає українським солдатам.
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