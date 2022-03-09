Предприниматель Андрей Задворный, победитель "Холостячки" со Златой Огневич, показал, как помогает украинцам.

Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - украинский бизнесмен, который прославился благодаря шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Сейчас предприниматель активно помогает украинской армии, о чем рассказал в своем блоге Инстаграм.

"Друзья! Мы продолжаем точечные закупки по нуждам для Главного военного клинического госпиталя

Мы сфокусировались именно на помощи здесь, работаем с ежедневными потребностями раненых бойцов, для их комфортного лечения и быстрого выздоровления", - написал Задворный.

Звезда также рассказал в видео, что закупил для военного госпиталя соки и печенье. Блогер отметил, что сейчас он собирает деньги и точечно помогает украинским солдатам.

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