Как пишет Politeka.net, Андрей Задворный - украинский бизнесмен, который прославился благодаря шоу "Холостячка" со Златой Огневич. Сейчас предприниматель активно помогает украинской армии, о чем рассказал в своем блоге Инстаграм.
"Друзья! Мы продолжаем точечные закупки по нуждам для Главного военного клинического госпиталя
Мы сфокусировались именно на помощи здесь, работаем с ежедневными потребностями раненых бойцов, для их комфортного лечения и быстрого выздоровления", - написал Задворный.
Звезда также рассказал в видео, что закупил для военного госпиталя соки и печенье. Блогер отметил, что сейчас он собирает деньги и точечно помогает украинским солдатам.
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