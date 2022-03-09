Відома співачка Камалія, яка вже багато років одружена з багатим бізнесменом Мохаммадом Захуром, вирішила висловитися з приводу того, що відбувається зараз.

Як пише Politeka.net, вже два тижні Україна бореться з окупантами з РФ, а також захищає свої землі від незаконного вторгнення. Багато зірок залишилися підтримати своїх близьких, не їдуть з будинків і діляться думками з приводу того, що відбувається. Камалія продовжує також висловлюватися.

"Не знаю, як ви, А я згодна зі своїм президентом, що треба шукати альтернативний варіант членства в НАТО. Відверто кажучи, НАТО нас підвело. Вони ведуть свою власну війну ціною наших життів. Вони росіян бояться, а ми ні. Тоді навіщо нам НАТО?

Гра з винищувачами-останній цвях у кришку труни толерантності українців. Спочатку Байден заявив, що якщо Польща передасть свої МіГи Україні, то вони передасть Польщі рівну кількість F-16. Тоді Польща відступила. Пізніше Польща погодилася, але не безпосередньо, а через американську базу в Німеччині. А тепер США відступили.

Ого, хлопці, ви так боїтеся Росії, що ніхто не хоче набратися сміливості, щоб відкрито визнати, що я передав ці літаки Україні, і вони прилетіли в Україну з моєї злітно-посадкової смуги. Чи потрібен нам такий Альянс?

Давайте виграємо цю війну, а для цього нам потрібна їх матеріальна і військова допомога, але морально вони нас просто підводять. Коли війна закінчиться, ми не повинні помилятися, дозволяючи себе вплутати в блок Росії або НАТО. Наша мета повинна полягати в тому, щоб стати Швейцарією Східної Європи. І я впевнена, що, вивчивши уроки цієї війни, президент Зеленський поведе нас до нових висот» - висловилася Камалія.

"Це кінець світу! Зупиніть війну! Росіяни, не мовчіть! Вставайте на захист свободи і миру! Це ж треба бути такими демонами, що навіть не пустити господарів і Конюхів погодувати і напоїти своїх коней?! Стайня це що, стратегічний об'єкт! Навіщо ви її оточили своїми російськими танками? Навіщо ви бомбите і вбиваєте мирне населення? Навіщо відбираєте у нас Землі?!!!"- писала раніше Камалія.

Нагадавши, Єфросиніна іронічно посміялася над окупантами з новою піснею:"чекали, що ми їх зустрінемо".

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